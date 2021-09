El arte como salvavidas

Agustina Crnich tiene 29 años. Un accidente hace poco más de un año marcó su vida dejándole un mensaje claro: necesitaba dejar de “correr”. Pandemia de por medio, con novedades y muchos proyectos nos relata su aprendizaje y cómo es posible reinventarse.

“Si todos tenemos características que definen nuestra personalidad la mía siempre fue la energía. Esa cualidad me permitió desde pequeña involucrarme en un sinfín de actividades y proyectos: personales, escolares, universitarios y luego profesionales. C on la firme convicción de que con voluntad y trabajo podría lograrlo, todo me impliqué y participé en cuanta acción estuvo a mi alcance”, explica la joven.

Es así como la entrerriana -quien desde pequeña disfrutó del arte: ballet, pintura y música – se radicó a sus 18 años en la Ciudad de Buenos Aires. Logró obtener su título de arquitecta a muy corta edad, comenzó a dedicarse a la docencia al poco tiempo, participó en numerosos proyectos y hasta logró tener su propio estudio. Renunció a ello y se animó a la carrera corporativa. Ahora dedica también su tiempo libre a un proyecto personal @ciudadesatinta.

“Esa tendencia a no poder decir que no fácilmente hizo posible la realización a muchas actividades maravillosas, pero también me hizo sentir que estaba sobrepasando mis capacidades físicas e intelectuales. Con menos horas de sueño de las recomendadas y en la búsqueda de cumplir con todas las metas que me proponía, me di cuenta de que ya no era feliz”, agrega.

A fines del 2019, de regreso a su ciudad natal, sufrió una caída de impacto que le provocó la fractura en la muñeca de su mano hábil, rompiendo cúbito y radio en muchos pedazos.

“Tirada en el suelo sólo pensaba: ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? Tengo tantos pendientes por realizar, no tengo tiempo para frenar”.

El cuerpo hablaba y le expresaba su cansancio. Era tiempo de hacer algún cambio. Luego de una difícil cirugía, incluida placa de metal y clavos dentro, la esperaba un viaje que la sorprendería.

“Era mi primera vez en Israel y también en Europa. Había proyectado el viaje todo el año y temía que el accidente afectara la realización de este. Por el contrario, el viaje terminó uniendo todas mis pasiones: arquitectura, fotografía, comidas y por supuesto conocer e interactuar con distintas personas”

Su regreso en 2020 la encontró en plena pandemia. Se propuso volcar todo lo experimentado, haciendo hincapié en su rehabilitación en un emprendimiento que llamó “Ciudades a tinta”. En principio compartiendo sus sketches de viaje y pinturas en su cuenta de Instagram, luego involucrándose en proyectos de mayor escala.

Próximamente participará en un plan de acción social de la mano de Leandro Rud para el Howard Johnson Mayorazgo de Paraná a beneficio de FundNeo. La fundación atiende a 3200 partos por año. Tiene una gran demanda de atención de madres y niños por lo que requiere la actualización de sus equipamientos y aparatología de manera frecuente.

“Conectarme con Leandro y que haya pensado en mí para este proyecto me llena de orgullo. El participa hace más de 5 años ayudando a la fundación. Nuestro desafío es brindar arte a beneficio del Hospital y lograr una recaudación para poder comprar el equipamiento que más se necesite. Siempre me interesó la acción social y poder vincularlo con lo que amo y para la provincia de la que soy oriunda me llena de felicidad.”

El accidente que cambió su vida, le hizo poner freno y tomar más consciencia de su cuerpo le ha dejado más de una enseñanza a Agustina. La principal es que frente a una dificultad depende de nosotros tomar la misma para generar un cambio y volver a comenzar. La pandemia terminó de confirmar lo antedicho, encontrando en el arte refugio y compañía.

“Hoy soy feliz haciendo lo que me gusta. Encontré el equilibrio entre mi vida laboral y personal, y una gran conexión con mis emociones. Cada pincelada y cada trazo me transportan. Poder transmitir a través de mi arte es mi mayor satisfacción”