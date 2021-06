El regalo menos impensado de Carlitos Tevez a una fan de 100 años

Carmen, una marplatense que cumplió 100 años y pidió conocer a Carlos Tevez, el jugador de fútbol, en un noble gesto interrumpió sus vacaciones para enviarle un mensaje a través del programa Telediario de la ciudad de la Costa Atlántica.

“No me quisiera morir sin conocerlo”, dijo la mujer a través de un video que difundió el noticiero de Canal Diez y Ahora Mar del Plata. Horas más tarde, Tevez recibió en su teléfono la noticia y rápidamente le respondió a su fanática.

“Te voy a ir a ver pronto”, remarcó, “Te mando un fuerte abrazo, Carmen. Me gustaría conocerte muy pronto y ya te voy a ir a ver por Mar del Plata”, dijo Tevez.

La sorpresa de tevez a carmen por sus 100 años

Carmen recibió las palabras de su ídolo muy emocionada, junto a su hija, y manifestó que cuando lo vea lo va a abrazar

“Logré todo lo que deseaba en mi vida. Solamente me quedó una sola cosa sin cumplir: conocer a Carlitos Tevez. Lo llevo en mi corazón”, confesó la mujer.

“Lo amo, lo amo, lo amo”, repitió, aplaudiendo tras ver las palabras de su ídolo.

“Lo quiero tanto por la humildad que tiene y por su solidaridad. A mí me hablan de Tevez o lo veo y se me llenan los ojos de lágrimas. Siempre lo admiré, no como jugador, sino como persona. Tiene simpatía y franqueza. Me gustaría decirle cuánto lo quiero y lo admiro”, concluyó.