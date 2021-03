La valiente niña que recorrió 2 kilómetros en la nieve para rescatar a su perrito

La niña de 9 años llevó su perrito en los hombros hasta el veterinario más cercano

La vida rural no suele ser del todo fácil, las distancias, el clima y el acceso a determinadas comodidades de la gran ciudad, suelen ser escasas o michas veces inexistentes, este es el caso de una niña que por el amor a su querida mascota emprendió una gran aventura para su corta edad.

Cemre una niña de 9 años noto que su mascota un perro llamado Orztrk tenía algunas partes de su cuerpo irritado, al no encontrar una solución donde vivía, decidió visitar a un veterinario que iba a estar en una granja cerca de su pueblo..La idea parecía buena, llevar a su mascota a ser revisada por un profesional, seguramente resolvería el problema, pero el veterinario estaba a 2.5 kilómetros de distancia de su hogar.

El veterinario de nombre Ogün Oztürk atendía muy temprano a algunas vacas en la granja vecina, cuando la niña Cemre supo de esto decidió emprender su travesía sin importarle que el camino estaba cubierto de nieve, con su mascota en sus hombros. “Vino a verme y me explicó que su perro estaba enfermo, que le picaba constantemente todo su cuerpo y que no podía ir al centro del distrito debido a la nieve añadió el especialista, que no dudó ni un segundo en atender al tierno.

Ya en el veterinario

“Inmediatamente examiné al perro y le apliqué una inyección contra los parásitos. Hice todos sus exámenes, no tenía ningún problema de salud”, contó el veterinario Ogün Oztürk.

Al finalizar la revisión la niña sentía que debía retribuir la atención que había recibido su mascota, por lo que saco un puñado de monedas que llevaba en su bolsillo y decidió dárselo al veterinario. “Me entregó unas 7 liras, pero no las acepté. Le dije: Gracias a ti, no todo es dinero’ y así me fui del pueblo”.

El veterinario que había que quedado muy conmovido por el gesto de la pequeña, y es por eso que volvió a el pequeño pueblo de Düzpelit a visitar a la niña y a su mascota en reiteradas oportunidades. “Me hizo feliz que una niña de 9 años pensara en la salud de su mascota y viniera a mi caminando entre la nieve”.