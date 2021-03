Antonella Balague: “Me recibí de auxiliar en clínica veterinaria para ayudar a rescatar perros”

Mi nombre es Antonella Balague, tengo 27 años soy modelo y actriz . Nací y crecí en lomas del mirador , la matanza . Pero Hace ya varios años vivo en Villa Luro .

Mi carrera empezó a los 14 años. Ya de adolescente me encantaba todo lo relacionado a la tv, moda y actuar me fascinaba . A mi familia al principio mucho no le gustaba la idea más que nada por el tema de los problemas alimenticios que había en el medio del modelaje, por eso me acompañaban a todas las agencias hasta que tomaron confianza . Mi mamá y papá siempre estuvieron muy presentes en cada uno de mis pasos. Por suerte jamás tuve ningún inconveniente con eso ni tampoco nunca me hicieron sentir mal, tiene sus cosas malas como todo pero amo este trabajo de todas maneras .

A la par de eso trabajaba animando fiestas infantiles en Ramos Mejía, y luego también como vendedora de ropa en varios locales de Liniers , hasta que pude acomodarme .

Mi familia está compuesta por mamá (Claudia) papá (Jorge) hermano (Gaston) y mi hermana (Johanna) .Tengo 2 ahijadas hermosas , que son como mis hijas ! mi sobrina la hija de mi hermana (LUcia )y la hija de una de mis mejores amigas (Pia).

Termine el secundario en la escuela San Cosme y san Damián en mataderos , luego ingrese a la facultad de la matanza (UNLAM) a estudiar para contador público , pero a los dos años dejé debido a que empecé a viajar y no podía dedicarle el tiempo suficiente !

Después de unos años estudie y me recibí de auxiliar en clínica veterinaria . Si bien no trabajo de eso, lo hice para ayudar a los rescatistas y me sirve cuando levanto a perritos o gatitos de la calle que necesiten primeros auxilios. En un futuro si me encantaría dedicarme exclusivamente a ellos . Sería la persona más feliz , amo a los animales.

Tengo una marca de camperas que se llama Burdha Jackets con mi mejor amiga y un local de ropa con mi mamá que se llama Yoan.

Mi primer viaje de trabajo internacional fue a ciudad de méxico a mis 18 años . Fui a hacer una campaña para el hotel esperanza de Los Cabos , desde ahí Mexico me encanto sabía que tenía que volver porque hay muchas posibilidades

Desde ese entonces vengo todos los años , nunca me vine a vivir porque amo argentina y me cuesta mucho despegarme de mi familia . Pero creo que el 2021 ya me instalo . El modelaje me encanta , pero siento que ya hice demasiado , hoy en día me gustaría enfocarme más en la actuación y dedicarme a eso