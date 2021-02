Martina Kotik: “Quiero ser actriz y criminóloga”

Presentate para mix5411

Tengo 21 años, soy de Buenos Aires, zona sur. Estoy estudiando criminología y ahora voy por abogacía. Tengo dos hermanos, Agustina la más grande, y Santi el más chico, son mis dos pilares, creo que no hay personas mas buenas y más compañeros que ellos, por suerte nos llevamos muy bien, nos cubrimos en todo.

Mis papás, Natalia y Gabriel, que me acompañan en todo lo que hago y están siempre para darme los consejos que necesito. Y obvio mis abuelas, Luisa y chicha que también están siempre.

Me gusta lo que estoy estudiando, pero yo siempre quise ser actriz, de chiquita la volvía loca a mi mamá con que me lleve a los castings, iba a todos lados y a todos los programas de televisión y siempre hacía algo apropósito para que me llamen del programa. También hacia que mi mamá me grabe en mi casa, y me disfrazaba y les hacías shows actuando, era terrible. Me encanta todo lo que tenga que ver con la actuación, siempre me la rebusque buscando castings por todos lados, agencias, publicidades, hasta llegué a hablarle a productores o empleados de las mismas productoras para averiguar si podía hacer castings, es muy real que amo todo esto y me encanta poder dedicarme.

¿Cuáles son tus proyectos?

Tengo muchos, aunque soy más de pensar en el presente que en el futuro, siempre hay que ir proyectando. El principal yo creo que es poder seguir con esto de la actuación y poder meterme cada vez más en este ambiente, y el día de mañana poder llegar a ser alguien conocida, también quiero terminar de estudiar y recibirme, pero el principal es ese porque lo vengo proyectando desde chiquita, nunca cambie de opinión, siempre quise hacer esto, y ahora que puedo decir que se me está dando, quiero meterle a full.

Entonces, ¿estudiaste actuación?

No, nunca hice teatro, la realidad es que soy muy caradura y cero vergonzosa jajajaja, imagínate que iba a todos los castings igual, incluso a los que pedían chicos que hayan realizado teatro, y cuando me preguntaban si había ido alguna vez a estudiar y decía que no, no me creían porque la tenía súper clara, igual me hubiese gustado haber hecho.

¿Tenes algún proyecto en camino?

Por suerte sí. estoy por arrancar esta semana con un nuevo proyecto, es un unitario que sale este año, para Fox y el Trece, con actores re importantes. La verdad que cuando me llamaron no lo podía creer porque no había realizado casting, entonces fue muy de sorpresa, yo estaba de vacaciones con una amiga y me llamaron diciéndome que había quedado para tal papel, que empezaba a grabar este jueves, estaba en shock y obvio que más que feliz.

¿Qué es lo que más cambió en tu vida con la llegada de la pandemia?

La verdad que un montón, yo soy una persona que no aguanta estar encerrada sin hacer nada, y estar tantos meses encerrados fue un estrés inmenso, había días que ya no sabía qué hacer, supongo que le habrá pasado a todos y que muchos la pasaron igual de mal que yo y hasta peor. Soy mucho de juntarme con amigas/os, salir a comer, y de la nada tener que estar encerrados y solo poder hablar por el celular, fue horrible, hacíamos videollamada todos los días todo el día porque no aguantábamos. A mi la cuarentena me agarro estando en la provincia de Santiago del estero, estaba acompañando a mi ex pareja que juega al fútbol allá, y mi familia es de Buenos Aires, cuando dijeron que nadie podía volver a sus casas casi me muero, me desespere porque no sabía qué iba a pasar.

¿Te preocupa tu imagen?

Obvio que me gusta estar linda y arreglada siempre, a veces jugar a la sexy pero todo no se puede...

¿Cómo te ves proyectada en 10 años?

Uff, es mucho tiempo, pero como dije antes, espero que de acá a 10 años pueda hacer lo que me gusta, trabajar en la actuación, volverme una persona conocida y más que nada ser feliz y disfrutar de lo que hago.

¿Cómo te llevas con las redes?

Muy bien, gracias a las redes yo empecé con todo esto, creo que en las redes podes conocer a mucha gente, tanto buena como mala, pero por suerte conocí gente que siempre me dio una mano con todo esto, también por Instagram empecé a hacer publicidades para varias marcas, canjes, etc, así que me llevo bastante bien.

¿Estás en pareja?

No, estoy sola, creo que estoy bien así y más a los 21 años donde hay que disfrutar a full, igual obviamente siempre se espera al indicado jajajaja

¿Una persona muy importante en tu vida ?

Mis abuelos, creo que son lo más importante que tengo, mi abuelo de parte de mi mamá falleció, fue horrible, de chica iba al trabajo de él cuando él terminaba y nos íbamos a su casa juntos en colectivo todos los fines de semana, me encantaba pasar el tiempo con mi abuelo. Sin dudas es la persona más importante en mi vida.

¿Cuál es tu cualidad que más destacas?

Mi personalidad, tengo un carácter muy fuerte, aunque a veces me juega muy en contra ser así, cada vez qué hay algo que no me gusta lo digo, y no siempre de la mejor manera, pero después me considero re buena persona, súper compañera en todo sentido.

¿Qué papel te gustaría hacer?

De mala, creo que me veo súper bien con ese papel.