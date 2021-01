Uñac, tras la vuelta a sus funciones: “Quiero agradecer a los sanjuaninos por el acompañamiento”

Sergio Uñac, realizó un balance del 2020, tras recuperarse de COVID-19. (Servicio informativo Gobierno de San Juan)

En conferencia de prensa, el gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, realizó un balance del 2020, tras recuperarse de COVID-19. El mandatario provincial se sometió la semana pasada a un test de PCR que arrojó resultado negativo, por lo que retomó sus funciones al frente del Ejecutivo provincial.

Tras mantener su primera reunión de Gabinete del 2021, Uñac dialogó con la prensa y aprovechó para dirigirse a los sanjuaninos y contar en primera persona los detalles de su convivencia con el virus.

Sobre el inicio de la conferencia, Uñac se mostró “contento de estar nuevamente en funciones, lo que significa que estoy recuperado 100% de COVID-19”, a la vez que reconoció que se contagió “en el momento que menos lo esperaba”, en relación a sus cuidados, personales e institucionales, a la hora de cumplir con los protocolos de bioseguridad vigentes. Posteriormente, detalló cada uno de los pasos que seguía cuando viajaba a Capital Federal para gestionar y generar acciones en favor de la provincia, mediante reuniones y firmas de convenios con el Gobierno Nacional, y su posterior regreso a San Juan.

“Este es un mensaje para todos los sanjuaninos, este virus te deja casi en un volver a empezar”, relató sobre su transición con la enfermedad y recomendó a los sanjuaninos cuidarse. “No hay que subestimar el contagio y si les recomiendan que se contagien, no lo hagan. Podés estar bien, podés estar mal, un poco peor, muy mal o hasta te puede costar la vida, y no todos los que fallecen son de mayor edad. No hay que contagiarse, hay que cuidarse”.

“Estoy bien, con ganas de seguir trabajando y lo hago con las ganas que lo hice siempre. Quiero agradecer a los sanjuaninos por el acompañamiento. Despegado de las situaciones políticas, he recibido mensajes de todos los sectores y de los sanjuaninos en las redes sociales, el agradecimiento por esos deseos de recuperación. Uno tiene que ser agradecido y hay que expresarlo. Agradecimiento también a la tarea del vicegobernador Roberto Gattoni, que llevó este proceso con absoluta naturalidad y el agradecimiento al Ministerio de Salud y al personal del Hospital Rawson”.

Al momento del balance institucional, Uñac explicó que la Provincia cerró el 2020 con “indicadores bastantes razonables; manteniendo la grilla salarial al día, pagando aguinaldo, plus de fin de año, con adicionales para los sectores de salud y seguridad; sin tomar un solo peso de ningún crédito que teníamos autorizado, pero que tampoco nos hizo falta, es un hecho muy valorado por todos los sanjuaninos, en definitiva hemos trabajado para eso”, enumeró.

A renglón seguido, se explayó en cuanto al movimiento económico que generó la obra pública, la minería y la actividad privada en el contexto de pandemia: “Eso habla de los esfuerzos que hemos hecho en un año difícil, donde el desafío fue equilibrar lo sanitario con lo económico, y lo logramos”, afirmó.

En ese contexto, agradeció al Gobierno nacional por el envío de vacunas para combatir el coronavirus: “El plan de vacunación va muy bien, el sector médico continúa vacunándose y los resultados son óptimos. La Provincia tiene una vocación que permite continuar con este plan”, a la vez que anticipó que “estamos muy atentos, hoy no se puede por la demanda en todo el mundo, pero en algún momento se abrirá la comercialización de las vacunas, con una relación intacta con Nación que seguirá enviando vacunas como corresponde, pero también está previsto en el Presupuesto provincial poder comprar las vacunas necesarias para inmunizar a la totalidad de la población sanjuanina”.

Sobre la vuelta de clases presenciales, y previo a la llegada del ministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta, el próximo 18 de enero, Uñac dijo que “San Juan es una provincia que priorizó la educación más allá de los problemas que generó la pandema y estamos trabajando de la misma manera para que el 1 de marzo vuelvan las clases presenciales, con los protocolos respectivos”.





El mandatario aprovechó la ocasión para pedirles a los sanjuaninos no estigmatizar a los jóvenes: “Las sociedades modernas, equilibradas y respetuosas no estigmatizan a nadie”, dijo haciendo referencia a la escalada de contagios en todo el territorio nacional y el protagonismo que estos tomaron en las últimas semanas. “Puede haber malos ejemplos de gente de cualquier edad que vulnere alguna norma en particular, en San Juan hay 250 mil jóvenes y no los tenemos que señalar, debemos aconsejarlos y acompañarlos, ni a ellos ni a otros sector de la sociedad. Últimamente se hizo foco en eso, pueden tener algo que ver en la generación de los contagios, pero no son la causa. Todos nos tenemos que cuidar, ese es el mensaje de equilibro, de podernos cuidar sin señalarnos que nos permitan mantener lo sanitario y lo económico, como lo venimos haciendo”, reflexionó.

En otro tramo de la conferencia, el gobernador reforzó su propuesta de suspender en todo el país las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), tomando como ejemplo el desembarco de una segunda ola de contagios en el Reino Unido y otras naciones europeas. “Antes de que pase todo esto, sostenía que no era conveniente que este año se realizaran las PASO, con mucho respeto, representando a todos los sanjuaninos, debemos seguir pensando que el escenario político nacional se debe poner de acuerdo en un tema que es importante: votar y definir autoridades en una sola elección, en el mes de octubre. La curva de contagios ha crecido en el país de manera contundente, no ocurre lo mismo hoy en la provincia, pero hay que prepararse ya que puede ocurrir y la única manera de delimitar eso es cuidándonos y mucho, lo que no significa no realizar actividades, significa hacerlas respetando los protocolos, con esto también nos podemos llegar a contagiar”, repasó Uñac.

Sobre el cierre, el mandatario explicó sobre el decreto nacional que establece indicadores técnicos que facultan a los mandatarios provinciales a tomar diversas medidas frente a un incremento de los contagios de coronavirus, que “en sus dos indicadores de razón e incidencia, el indicador razón establece que los contagios de los últimos 14 días respecto de los 14 días anteriores, no puede crecer un 20%, en eso San Juan está muy bien, el margen y los esfuerzos deben seguir así para continuar bajando ese porcentaje, vamos a seguir trabajando para eso. En cuanto a la incidencia, la cifra indica 150 casos por cada 100.000 habitantes, en eso la provincia supera un poco el margen. Son dos indicadores que debemos seguir mirando. Entonces, la vocación del Gobierno, de este gobernador, de su equipo de trabajo y –me consta- de todos los sanjuaninos es seguir manteniendo las mismas actividades, vamos a seguir así. Ha habido reuniones con cada uno de los sectores y les expresé que queremos seguir manteniendo un equilibro entre la salud y lo económico, vamos a continuar como lo veníamos haciendo, pero depende de todos los sanjuaninos, el camino el seguir respetando los protocolos, el cuidado depende de cada uno de los sanjuaninos y sanjuaninas”.