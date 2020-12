Angie Kruk: superó un cáncer, dejó su provincia persiguiendo un sueño y hoy es influencer de grandes marcas

La misionera Angie Kruk se reinventó en la pandemia

1- ¿Como viviste el 2020?

Fue un año muy duro para todos, las cosas se fueron complicando a medida que la pandemia se acercaba a nuestro país, y como todos, me tuve que adaptar con el tiempo.

Surgieron muchos cambios en el modo de trabajo, tanto, que hasta se llegaron a hacer muchas producciones de fotos por zoom y las marcas mandaban sus productos para hacer el contenido desde casa. Ahí hice un quiebre y pasé de ser modelo a generar todo el contenido, gracias a las herramientas que me dió la facultad y la experiencia en diseño gráfico.

Lo que rescato de todo esto es la capacidad que tenemos los argentinos de adaptarnos a nuevos desafíos.

2- ¿Hace cuánto estás viviendo en Buenos Aires y cómo fue que decidiste dejar Misiones y venirte?

Vine a los 18 años cuando egresé del colegio. Le dije a mamá: “Quiero irme a vivir a Buenos Aires para poder trabajar de lo que amo”. Yo ya hacía fotos cuando vivía en Apóstoles y trabajaba con algunas agencias a la distancia, pero en las provincias no tenés la posibilidad de crecer en este ámbito y estando en la capital se te abren muchas puertas. Mamá me banco desde el minuto cero. Me vine sola en 2012, me anoté en la facultad y me alquilé un departamento que más tarde lo compartí con una amiga.

3- Pasaste por una dura enfermedad cuando eras pequeña...

Así es, vivía en Misiones con mi familia y a los 14 años me enteré que estaba enferma de cáncer en el sistema linfático, un cáncer llamado Linfoma de Hodgkin. Tuve la bendición de poder recuperarme después de pasar por un tratamiento de quimioterapia que duró entre 8 y 9 meses. Estuve muy débil, las quimios te detonan el cuerpo, se te cae el pelo, adelgazás mucho... Pero siempre luché para salir.

Creo que la clave para poder superar una enfermedad como esta es estar contenida, distraerse y saber que la vas a pasar. Es muy importante que la mente no te juegue en contra...

4- ¿Sos modelo, influencer o diseñadora gráfica?

(Risas) Las tres cosas: soy modelo, diseñadora gráfica e influencer. De chica hacíamos fotos con una amiga, colgábamos en casa alguna sábana para usar de fondo, nos maquillábamos y nos sacábamos fotos entre nosotras, o cuando íbamos al campo. Siempre seguí ese camino y cuando pude me vine a Buenos Aires a seguir haciendo fotos.

Apenas llegué arranqué la carrera de diseño de indumentaria, pero después me decidí por el diseño gráfico que amo.

Y lo de trabajar con las redes se me fue dando a medida que trabajaba como modelo. Igualmente no es algo menor, hay que dedicarle tiempo y tener ese movimiento constante para mantener tu perfil activo y poder trabajar con el.

5- ¿Ya tenés planes laborales para el 2021?

Sí, la verdad es que me están ofreciendo proyectos muy copados, tengo varias propuestas y algunas también se complementan con mi carrera de diseño. Estoy muy feliz haciendo lo que me gusta, con muchas ganas de laburar y dispuesta a encarar con todo este nuevo año.

6- Sos diseñadora, ¿pensás en ejercer?

Tuve la suerte de que como estudiante de diseño ya pude trabajar en varios proyectos, lo cual me ayudó a ponerlo en práctica y adquirir experiencia, complementándose con mi carrera de modelo que a la vez me permite encontrar otras vetas. En este momento estoy trabajando con la imagen de algunas marcas relacionadas a la moda (como Quiksilver, Roxy y Dc). Y estoy muy enfocada en mejorar, aprender y explotar esto para poder transmitir mucho más.

Me encanta la carrera que elegí y creo que en la actualidad es un puesto muy requerido ya que las empresas se han dado cuenta que una buena imagen las puede diferenciar de las demás.

7- ¿Extrañas a tu familia?

Los extraño con el alma y siempre que puedo me escapo para Misiones. ¡Ellos son todo!! Este año por mucho tiempo no pude ir porque justo empezó la pandemia y tengo el domicilio acá, así que apenas se terminaron las restricciones me fui a visitar a mis padres y hermanos. Y a disfrutar de mis sobrinas que las tengo lejos y no verlas crecer es lo que más me cuesta.

8- ¿Cómo llegaste a trabajar con las redes?

Comencé subiendo el contenido de los trabajos que hacía como modelo y también compartiendo mi vida, experiencias, viajes... entonces se me fue dando. A la gente le gusta que compartas cosas lindas, creo que por eso deciden seguirte o no. Y las marcas comienzan a llamarte y a confiar en vos como comunicador. Hoy en día estoy trabajando con varias marcas internacionales y nacionales, como DopeSnow, Givenchy, Oakley, Swatch, entre otras.

El año pasado me hackearon el Instagram y perdí todas las fotos que publiqué desde que creé la cuenta, pero por suerte pude recuperar y volver a subir contenido desde cero, por eso actualmente no tengo muchas fotos. Algunas personas roban cuentas con muchos seguidores para venderlas. En mi caso, el tipo intentó negociar conmigo para que yo pueda recuperarla, pero antes pudimos rastrearlo y nos la devolvió, era una persona de Turquía. Esto me generó un daño tremendo pero cómo dije antes, todo está en saber superar estos obstáculos, siendo positivos y con una sonrisa.

9- ¿Cómo te ves de acá a cinco años?

Me encantaría terminar la facu, poder tener mi proyecto propio, lograr otros mini objetivos y viajar mucho. Este año la verdad fue muy difícil para todos. Y en lo personal también pasé por muchas cosas, pero con todo me di cuenta de la capacidad de adaptación y de salir adelante que tengo. A veces si uno sabe capitalizar las adversidades te hacen crecer y aprender mucho más. Siempre se puede salir adelante lo único que tenemos que decidir es cómo vamos a responder ante el cambio. Si crecemos ante la adversidad o permitimos que nos arrastre. Por eso en estos momentos hay que actuar con inteligencia. No hay que darse por vencido. Y entender que es un proceso de crecimiento y que lo mejor está por venir.

