Hernán Drago se confiesa: “Sufrí bullying porque era gordito”

Hernán Drago habla sobre el bullying que sufrió

El 2020 fue el gran año del modelo-actor- Hernán Drago. Se luce Bienvenidos a Bordo, conducido por Guido Kazca. Sin lugar a dudas, supo capitalizar, se ganó el cariño de los televidentes. Es por eso que quizás, además de divertir a la gente todas las noches, elige utilizar su exposición para concientizar sobre uno de los temas que más preocupan: el bullying.

Entrevistado por el conductor Leandro Rud- en su programa La Noche- contó un gran parte de su vida, bastante desconocida. “A los 8, 9 años empecé a engordar, esta fue un poco la situación que me llevó al bullying, me empezó a ir mal en el colegio, no tenía tampoco un grupo de amigos, y me empezaban a burlar porque ya tenía 5, 10 kilos de más”.

Y siguió sobre esa experiencia personal, y el momento del cambio: “Me me cansé de esa situación y decidí tomar el toro por las astas porque me estaba molestando no tanto esa situación de casi 20 kilos de más a esa edad, sino que estaba cambiando mi personalidad. Hoy con el diario de mañana yo le debo mucho a esos años, a ese gordito que fui que me enseñó el respeto a la gente”.

Durante el 2020 se ganó el amor del público por su espontaneidad y carisma (@hernandrago)

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la convivencia con su ex Bárbara Cudich, con quien tuvo a sus dos hijos, Lola y Luka, quienes hoy tienen 15 y 18 años respectivamente. Si bien estuvieron juntos durante 20 años, el año pasado decidieron ponerle fin a la relación. Aun así, continúan conviviendo en la misma casa. “Fueron muchos años de felicidad, pero por cuestiones de vida no queríamos empezar un ciclo de desgaste que podía terminar llevando a otra cosa y no terminar bien algo que fue maravilloso”.

La entrevista completa en el video.