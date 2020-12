La comunicación presidencial en el primer año de gestión

“Más allá de las diferencias, estoy seguro de que todos y todas coincidimos en que empezar a superar el muro de las fracturas de la Argentina, implica crear una ética de las prioridades y las emergencias, eso supone comenzar por los últimos para poder llegar a todos.”, fue una de las frases destacadas de Alberto Fernández, el 10 de diciembre de 2019, día que asumió como presidente.

En aquella jornada, las calles aledañas al Congreso Nacional y a la Casa Rosada estaban colmadas de jóvenes, familias y militantes que se acercaron para darle la bienvenida al jefe de Estado. Con un discurso conciliador, Alberto llamó a la unidad de los argentinos “en pos de la construcción de un nuevo contrato social que sea fraterno y solidario”. A la noche, el acto central fue en la Plaza de Mayo, donde el presidente y la vicepresidenta hablaron frente a la multitud.

“No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos y ellos siempre van a estar con usted”, le dijo Cristina a Alberto. Al finalizar el acto central, sonó “Ji ji ji”, el clásico de la banda de rock argentino Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras en paralelo hubo un imponente show de fuegos artificiales.

Toda la planificación del gobierno nacional debió ser modificada al enfrentarse con el enemigo invisible que se lo conoce bajo el nombre de Coronavirus. La economía pasó a un segundo plano y la emergencia sanitaria ocupó un lugar central. La pandemia fue inesperada, tanto como su duración. En los primeros meses, la comunicación del gobierno se basó en dos ejes centrales: “#QuedateEnCasa” y “#CuidarteEsCuidarnos”, que se han convertido, en más de una ocasión, en tendencias en Twitter.

En el inicio de la pandemia, además de ver a Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta sentados en una misma mesa, los principales diarios del país publicaron una tapa unificada que decía, sobre un fondo celeste y en letras blancas, “Al virus lo frenamos entre todos. Viralicemos la responsabilidad #SomosResponsables”. El objetivo de esta campaña fue ayudar a concientizar sobre el aislamiento social para prevenir contagios. El jefe de Estado celebró esta iniciativa y publicó una foto en sus redes sociales en la que se lo ve sentado, mientras enfoca su mirada hacia una mesa donde hay ejemplares de los diarios. “Hubo un día en el que todos estuvimos de acuerdo para cuidar a los argentinos. Unidos podemos lograrlo. Este es el tiempo de empezar a hacerlo. Ahora viralicemos la responsabilidad”, expresó.

En tiempos de Covid-19, la comunicación política dio un giro de 180 grados. Las teleconferencias, videollamadas y transmisiones en vivo fueron las grandes protagonistas. El Presidente se comunicó a diario con líderes mundiales, presidentes, gobernadores, intendentes y jefes de bloques. Los encuentros cara a cara, los actos masivos y las grandes recorridas fueron dejadas de lado.

Como es de público conocimiento, Alberto Fernández es muy fanático de la red social Twitter y en esta cuarentena tuvo varios momentos destacados. Uno de ellos fue cuando decidió responder un tuit de Marley, donde el conductor mostraba un video de su hijo Mirko preguntándole al presidente cuántas pastillas y chocolates podía comer por día.

“Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije pregúntale al Presidente si te deja y ahí fue a llamarlo! No sé si el Presidente @alferdez le dijo que sí o que no!”, escribió el famoso conductor y, a las pocas horas, el Presidente le respondió directamente a Mirko: “Hola Mirko!!! Decile a @marley_ok que te autorizo a comer hasta tres pastillas de menta y dos chocolates porque día. A eso podes sumarle una golosina más. Lo único que no podés hacer es salir de tu casa. Cuídense con Marley!!! Si ustedes no salen y se cuidan nos cuidan a todos”.

Además, en más de una ocasión, el presidente en horas de la madrugada ha decidido comunicarse con usuarios de Twitter. El 2 de abril, día de su cumpleaños, no fue la excepción. Con el hashtag #AlbertoCumple, miles de usuarios lo saludaron por la red social del pajarito.

“Está muy bien Pablo!!! No dejes de cuidarte. Es el mejor regalo que pueden hacerme. Te abrazo a la distancia”, le recomendó el Presidente a @polmccarne, usuario que lo saludó: “Feliz cumple Alber. Mi humilde regalo es no violar nunca la cuarentena”.

También lo felicitó por su cumpleaños la usuaria @LudmilaDT: “Hoy también es mi cumple y como me van a ignorar por saludarte a vos (incluso yo misma) mataría por tu saludo de feliz cumple igual... Feliz cumple mi Presidente orgullo”.

A este mensaje, Alberto respondió: “Que los cumplas feliz...que los cumplas feliz. Yo no me olvido de vos. Que tengas un lindo día!!! Beso muy grande a la distancia”.

En el mes de septiembre, saludó a @jerogi, llamado Jerónimo Guerrero Iraola, quien escribió previamente: “¡Un saludo de @alferdez por mi cumpleaños y todo el año es carnaval!”. El mandatario nacional le contestó: “¡Feliz cumpleaños querido @jeogi! Espero que pases un muy lindo día. Lo merecés. Solo cuídate. No son tiempos de reuniones. A la distancia todos te abrazamos con el afecto de siempre. ¡Felicidades!”.

MIX ALBERTO FERNANDEZ

En medio de la emergencia sanitaria, el presidente también realizó Instagram Live con personalidades destacadas. Una de ella fue René Pérez, el ex cantante de la banda Calle 13 y conocido en sus redes sociales como Residente, que tiene más de cinco millones de seguidores. El vivo fue visto por un gran número de usuarios y se trataron distintos temas relacionados con la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus. Otra personalidad fue la periodista deportiva Ángela Lerena, con quien dialogó, en el mes de mayo, acerca de varias experiencias y anécdotas como hincha de Argentinos Juniors y manifestó su deseo de un pronto regreso del fútbol. “Yo extraño el fútbol, no saben cuánto. Cada tanto le pregunto a Ginés (ministro de Salud” `¿por qué no se puede jugar al fútbol?`”, expresó en esa oportunidad.

Si bien en este último tiempo se comenzaron a ver actos multitudinarios, como sucedió en el Día de la Lealtad Peronista, en el velorio de Diego Armando Maradona o en el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, las videollamadas y las videoconferencias llegaron para quedarse y seguirán siendo, por el momento, el canal más importante para que todos los políticos puedan difundir masivamente sus mensajes.