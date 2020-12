Jesica Cirio: “Tuve miedo durante la internación de Martin, pensé lo peor”

Hace más de cinco meses que Martin Insaurralde se recupera como esperado luego de haberse contagiado de coronavirus. Estuvo internado por coronavirus en el Hospital Municipal de Lavallol a mediados de junio. El intendente de Lomas de Zamora, quien había sufrido cáncer entre los años 2011 y 2014, era un paciente de riesgo frente a la enfermedad.

En diálogo con Leandro Rud para La Noche, por El Nueve, la modelo reconoció que no la pasó nada bien cuando su marido y padre de su hija, Chloé, empezó a levantar fiebre.

“Fue horrible porque, en realidad, no se sabía nada. Es una enfermedad que desconocían hasta los propios médicos. ¿Vos en quién confiás si te agarra una gripe o te pasa algo? En tu médico. Y él te da tranquilidad o no. Bueno, en este caso, los médicos tampoco tenían claridad de lo que estaba sucediendo. Y eso me generaba angustia”, explicó la actual conductora de La Peña de Morfi, por Telefé.

El reencuentro de Chloe y Martin

Insaurralde permaneció más de una semana en terapia intermedia.” Estuvo trece noches internado. Y la verdad que fue horrible. Creo que mi hija y mis perros fueron lo que me daban fuerza todos los días”, admitió.

Y siguió su relato. " El último día lo pasó en la habitación, porque ya le habían dado del alta pero faltaba el primer test negativo pero tenía que estar encerrado hasta que le den el resultado definitivo. Hicimos una videollamada con Chloé y ella vio el respaldo de la cama. Entonces dijo: ‘Papá está acá en casa’. ¡Se avivó! Y salió corriendo, así que la tuve que entretener con otra cosa porque no lo podía ver hasta que no estuvieran los resultados. Pero, por suerte, a la noche ya nos los dieron”.