La cultura como medio para expresar un momento histórico: Festival Juntas

Para celebrar el primer aniversario de la sanción de la Ley de Cupo Femenino y acceso de Artistas Mujeres a eventos, el Festival Juntas tuvo su segunda edición online. En una jornada cargada de moda, música, astrología, teatro, charlas y entrevistas; la sororidad le dio color a un evento hecho por referentes de la escena.

“El festival juntas es una oportunidad de darle visibilidad a talento femenino no solo en lo musical si no en muchas áreas, lo que hicimos y logramos fue eso, armar un line up de artistas mujeres, mostrando todo lo que saben hacer. Ha quedado demostrado que se puede, que está buenísimo y que hay un montón. Es un camino de ida, inspira a un montón de otras cosas y también a nosotras mismas para poder seguir haciéndolo porque sabemos que gusta y que funciona”, afirma Clara Lucila Siacha, productora del festival.

“El mensaje que quiere transmitir es que se puede, hay talento femenino. Se puede agrupar y mostrar. Unidas hacemos la fuerza, estamos acá para quedarnos, tenemos talento y lo queremos mostrar”.

El contexto global invita a prestar especial atención a este tipo de iniciativas, donde la mujer es la protagonista de su propia historia, una que se ha escrito con la lucha constante de cientos de miles de mujeres alrededor del mundo emprendidas en la búsqueda de igualdad. Este evento destaca aquellas que impulsan cambios y marcan la diferencia en lo cultural.

La moda como un recurso para expresarse: Juntas Fashion Experience

Una serie de fashion films enmarcan la lucha femenina y la solidaridad entre el género, además del empoderamiento individual y colectivo de la mujer. En las producciones audiovisuales, se pone el foco en el rol de la mujer y en como la cercanía entre nosotras deja lugar a un enaltecimiento del género, lo fortalece y consolida. Lo empodera.

La diseñadora Verónica de la Canal y el diseñador Pablo Ramírez, referentes en la materia, fueron solo algunos de los agrupados en Juntas Fashion Experience, una producción de Alexia Toumikian con la dirección de Federico Caneda.

“El festival Juntas es fuerza, unión. Vivimos algo muy lindo el día del vivo, éramos muchas mujeres tirando para el mismo lado, laburando por el bien común. Se vibró algo muy lindo entre todas. Trabajamos con cada diseñador, fueron horas y horas de zoom craneando y creando historias. Cada film tenía su impronta. Creo que todos tienen en común la fortaleza de las mujeres.” cuenta Alexia Toumikian.

Verónica de la Canal se presentó con Alteridad. En palabras de la diseñadora la convocatoria Juntas Fashion Experience “no solo es una gran oportunidad para mostrar el talento y el arte desde la perspectiva de la mujer, sino que plantea también que juntas podemos expresar inquietudes y pensamientos”.

“Alteridad significa algo así como reinventarnos sin perder nuestra esencia, sin dejar de ser quienes somos y eso fue lo que quise transmitir: que podemos hacer cosas distintas y ser diferentes pero lo importante y lo más difícil es no perder nuestra esencia. Me pareció muy interesante poder contar una historia a través de lo que hago. El mayor desafío fue poder transmitirlo sin perder la esencia de quienes somos cada una y respetando la identidad de cada modelo elegida para este fashion film”.

Alexia Toumikian y Laura Da Silva protagonizan La Vigilia. La producción sigue la odisea de dos mujeres en el laberinto Natural de las Toninas por salir de este lugar. La propuesta estética plantea el mandato social hacia la mujer orientado a una identidad más femenina; acompañado a esto cuando se despojan de los estereotipos que visten a la mujer, formulado en una analogía con las prendas, ellas logran encontrar una salida. Para ese entonces los estereotipos ya no las visten, Néctar pone como protagonismo en la nueva identidad a dos hitos en la historia del feminismo: Eva Perón Y Frida Kahlo. Un ojo vigilante al estilo de Foucault finaliza en el piso como un simbolismo de la ruptura de las viejas imposiciones y el camino hacia una nueva realidad.

Con el lema “cread vuestras propias pandillas” WTTJ también enaltece la originalidad de cada mujer. El film sigue el encuentro de cada una de ellas hasta la terraza de un edificio; de lo particular hacia lo singular donde individualmente son protagonistas de su propia historia y realidad. Juntas nos invitan a repensar la industria, volcarla hacia lo social, hacia lo verdadero, hacia las personas reales.

Pablo Ramírez le dio vida y color a Las Peregrinas, paradójicamente porque la producción es en blanco y negro. Este refiere la historia de tres mujeres que inician en un viaje con el peso del tiempo pasado sobre sus espaldas. Ramírez cuenta que “marchan luchando con los obstáculos, apoyándose mutuamente, de la mano. Juntas se acompañan en la búsqueda con la ilusión y determinación de llegar”. En aquella aventura la consolidación de cada una de ellas como unidad da lugar al momento histórico en el que la solidaridad y la compañía entre mujeres cambia la perspectiva hacia el futuro. El comienzo de esta producción dista mucho de su final, a través de ese viaje filmado en Punta Médanos nos trasladamos analógicamente a los tiempos donde el movimiento feminista se fue retroalimentando hasta presentar un cambio de paradigma.

Esta producción artística y cultural no solo pone principal atención en la mujer si no que relata y acompaña este momento histórico donde la visibilidad de las realidades individuales sumadas a la colectiva impone lo urgente y necesario, un cambio real en las estructuras sociales.

Créditos fotográficos: Federico Caneda