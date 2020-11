Sano y fuerte: cómo comer con menos de $100 por día

Hoy quería contarles la historia de Matias Osman. Matias, es un visionario y como todo visionario tiene un sueño, un sueño que no es individual si no Universal: “a con el hambre en el mundo comenzando desde su país” Puede llegar a sonar utopico para muchos…Pero dicen que, poner fecha a los deseos, los convierte en objetivos y posiblemente en realidad…. Y eso hizo Matias. Su proyecto o estilo de vida, se llama Alimentum y tiene como objetivo visibilizar una solución para uno de los problemas mas estructurales y abarcativos que tenemos: “Los alimentos y el hambre”. Hace 6 meses que Matias se alimenta con unos $100 por día y el 25 de Octubre corrió una maratón de 42km, para demostrar que es posible alimentarse con muy poco dinero y estar en óptima condición física y de salud.

Hoy hablamos con él para que nos cuente y nos inspire.

-Por qué lo llamaste Alimentum?

- La palabra Alimento viene del latín Alimentum que significa “la manera de nutrir”. Este proyecto es para eso. Para mostrar una manera de alimentarnos más saludable, más económica, más sustentable, más igualitaria, mas soberana, más consciente.

- ¿En que consiste tu alimentación?

Incluye alimentos 100% a base de plantas como frutas y verduras de estación, legumbres, cereales, semillas y maní. No consumo proteína animal en ninguna de sus versiones (leche, carne o huevo). El costo de mi comida diaria es la mitad de la canasta básica alimentaria Argentina ($100 x día aproximadamente).

- Con este presupuesto, Matias, y como muchos de nosotros médicos nutricionistas deseamos, pretende demostrar DOS cosas: 1)Lo primero es que alimentarse bien puede ser muy econónomico - si conoces los ingredientes adecuados ( por eso la educación alimentaria es tan importante). 2) Lo segundo, es terminar con el prejuicio de que si no comemos proteína animal, nos podemos enfermar. Una alimentación basada en plantas bien seguida es completamente viable.

- ¿Por qué lo propusiste como un proyecto?

-Para mí, es inaceptable que en un país donde se producen alimentos para 400 millones de personas, haya niños con hambre. Este proyecto esta inspirado en los niños, que son el futuro, 6 de cada 10 de ellos ya son pobres. Ellos no tienen la culpa…

-Entonces, así como lo decís, podría ser planteado como una alimentación social, inclusiva, que comience en comedores sociales y comunitarios, donde también se eduque a la gente para que reduzca el consumo de carnes ( muchas veces de mala calidad) por un plato de cereales, legumbres y verduras… Es un movimiento que tendría que comenzar desde arriba.. que opinión tienes sobre eso?

- Mi idea es que repensemos un sistema alimentario que permita que cada Argentino, pueda acceder a un plato de comida de calidad. Si logramos eso, no solo vamos a terminar con el hambre, sino también con las enfermedades que estamos padeciendo fruto de una alimentación inadecuada. Y digo inadecuada porque esta alimentación esta contribuyendo al desarrollo de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles - como la diabetes, el cáncer, la enfermedades cardiovasculares y la hipertensión - que son la primera causa de muerte en el país. Ademas, esta alimentación, también está dañando nuestros bosques, nuestra agua, nuestros suelos, nuestro clima... nuestro futuro y el futuro de nuestros niños. La alimentación del futuro debería acercarnos a nuestra salud y que además este en sintonía con la salud de nuestro planeta. V. Gandhi decía: lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. y vos lo estas demostrando con tu ejemplo..

- Lo que propongo es lo que hago. Yo digo que se puede estar sano, fuerte y bien nutrido y con poco dinero. Y pienso probar que lo que digo, es cierto. A mis 39 años ya me canse de ver hambre, promesas, mentiras, creencias, prejuicios y parches que le ponemos a nuestra alimentación para seguir manteniendo un sistema que esta quebrado. La obesidad y el sobrepeso afecta a 7 de cada 10 adultos, 4 millones padecen diabetes, un 40% de los niños tiene una baja ingesta de nutrientes esenciales, gastamos el 10 % de nuestro PBI en salud (combatiendo principalmente enfermedades vinculadas con nuestra dieta).

Una vaca santafesina tiene más seguridad alimentaria que un niño chaqueño. Un tercio de nuestros alimentos terminan en la basura. Tenemos un estado que tiene que asistir con alimentos a 11 millones de personas. Estamos deforestando nuestras selvas, acabando con la biodiversidad, sufriendo una pandemia... no sé que otro argumento hay que exponer para que nos pongamos a repensar que país/planeta vamos a dejarle a nuestros niños. Mi objetivo es proponer otra forma de alimentarnos que esté alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa la ONU para el 2030: Fin de la Pobreza, Hambre Cero, Salud y Bienestar, Agua Limpia, Reducción de las Desigualdades, Comunidades Sostenibles, Produccion y consumo Responsable, Acción por el Clima, Vida de Ecosistemas terrestres y las Alianzas para Lograr los Objetivos. En resumidas cuentas, mi deseo es que haya mas verdulerías y comercios de comida Real.

Ahora te propongo que, yo como médico y vos como consumidor analicemos juntos 2 platos que usualmente comes. Así el lector, no solo tiene argumentos sino ejemplos prácticos para que pueda aplicarlos en acción.

Menú 1: $ 37,40.

Contiene: Ensalada de zanahoria y repollo, Porotos con perejil. Espinacas salteadas con quinoa. Hamburguesas de lentejas, con Hummus de garbanzos. Peso total aprox: 570 gr. Hidratos de Carbono: 93,8 gr. Proteinas: 35,1 gr. Grasa: 20,6gr gr. Calorias: 701 kcal

Menú 2 :$ 39,20

Porotos colorados al escabeche con ensalada de rucula. Risotto y pure de papas. Peso total aprox: 560 gr. Hidratos de Carbono: 115 gr. Proteinas: 23,2 gr. Grasa: 6,1 gr. Calorias: 611 kcal.

