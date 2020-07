Los perros necesitan libertad

Lucas Otero (@duan_adiestramiento) es educador canino especializado en el área del análisis e intervención en problemas de comportamiento. Desde chico convivió con perros, y ese amor y complicidad que tiene con ellos lo impulsó a querer estudiar más acerca del comportamiento canino.

Además, trabaja junto a cientos de tutores de perros de Argentina y de otros países de habla hispana para que puedan tener una convivencia armoniosa junto a sus perros y puedan vivir plenos.

Su gran motor e inspiración fue Duan, que falleció hace solo una semana. “Gracias a él me metí de lleno en el mundo del perro, por eso mi escuela lleva su nombre y lo va a seguir llevando por siempre”, asegura Lucas. “Aparte de ser un perro que contagiaba alegría y se ganaba el corazón de todos, también fue un gran maestro: él me enseñó que las necesidades de nuestros amigos de cuatro patas van mucho más allá de las necesidades fisiológicas, comer, beber y hacer sus necesidades, me enseño que necesitan mucho más que eso, que necesitan libertad y autonomía. Agradezco que la vida lo haya puesto en mi camino”, continúa.

Lucas nos cuenta que a menudo en la convivencia entre personas y perros, el ser humano cae en la trampa de asumir más responsabilidades de las que corresponden y eso conduce a situaciones cotidianas basadas en el control hacia el perro: “Someter al perro a un grado de control excesivo, tomar las decisiones por ellos, no permitirles crear su propio registro y criterio sobre su entorno nos llevan a su estancamiento emocional. Si no les permitimos tomar decisiones, o no las respetamos vamos a estar forjando un futuro incierto en cuanto a la madurez y su equilibrio emocional”.

Asimismo, nos habla del nuestro rol como educadores de nuestros perros: “Cuando la relación se construye sobre una base desigual, donde aparece el rol del protector y el protegido, ninguna de las 2 partes disfruta como debería. Unos por adquirir pocos conocimientos y los otros por estar muy pendientes en evitar aquello que posiblemente no llegue a pasar. En lugar de autoimponernos responsabilidades tenemos que dedicar los esfuerzos en conocer al perro, valorarlo en sus capacidades y acompañarlo en sus necesidades. Considero esencial que cualquier relación se tiene que basar en el crecimiento de ambas partes sin que una suponga una limitación para la otra”.

En el mismo sentido, Lucas afirma que los perros que toman decisiones son perros más seguros de sí mismos y menos dependiente de su tutor: “El control nos da una falsa sensación de seguridad y si no los dejamos desarrollarse como perros podemos generarles frustración y miedos. Convirtiéndolos en seres dependientes e inmaduros. Paradójicamente los perros educados con mayor libertad presentan un comportamiento más fiable que aquellos criados con una intervención humana sistemática basada en el control.”

Incluso resalta la importancia de darle diferentes opciones para que el perro tenga la conducta que queremos: “Dale la opción de elegir entre masticar un hueso o comer la comida de un juguete dispensador. Dale la opción de que decida para donde doblar durante el paseo, si para la izquierda o para la derecha. No solo es importante ofrecer a los perros tantas opciones como sea posible, sino que también es importante respetar las elecciones que hayan hecho. Si un perro por ejemplo decide cambiar de dirección, acelera o disminuye el ritmo de caminata hay que ser conscientes de las circunstancias que llevaron a esta elección y permitirlo. Posiblemente quería evitar algo, o quizás disminuyó la velocidad para apaciguar al perro que se aproxima. Busquemos espacios en los que nos sintamos confiados para permitir esa libertad, acompañando y no dirigiendo”

Por otro lado, Otero resalta la importancia de nuestras responsabilidades para que nuestras mascotas conlleven la vida que nosotros deseamos: “Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ser conscientes de nuestras limitaciones y tratar de pasar a un segundo plano, siempre dentro de nuestras posibilidades, pero empujando nuestros límites un poquito más todos los días. A los perros que se les permite experimentar con el entorno, satisfaciendo cada una de sus necesidades en cada etapa de desarrollo se convierten en adultos maduros y equilibrados que anteponen la prudencia a la curiosidad, evitan conflictos, son tranquilos, sociables, resolutivos y poco dependientes.

Como educador canino especializado en el área del análisis e intervención en problemas de comportamiento, Lucas asegura que, solo siguiendo estos pasos, siendo conscientes de nuestro accionar y teniendo la responsabilidad que conlleva adoptar una mascota, vamos a conseguir una relación humano-perro beneficiosa para todos, con un desarrollo más pleno para ambas partes y con perros más felices.

En sus redes sociales Lucas da muchos consejos a los tutores de perros para que logren tener una convivencia armoniosa junto a sus mascotas, pueden encontrarlo en Instagram o Facebook como @duan_adiestramiento.





@peraltapau