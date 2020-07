Jorge Fernández habló sobre su rara enfermedad

El presentador de “La ruleta de la suerte” -Jorge Fernández- padece problemas de salud por acumulación de mercurio. Ya había sido noticia en el mes de abril cuando revelo que durante 14 años sufrió de Lyme, la enfermedad causada por la picadura de una garrapata. Ahora, mediante redes sociales, reflexionó sobre su estado de salud y las consecuencias que trae aparejada la acumulación de metales pesados en el organismo.

“Desafortunadamente (o no... mirando el lado positivo de todo lo malo, me ha servido para un largo proceso de aprendizaje) y hablando con doctores especialistas en este campo, que son muy pocos, he adquirido un poco de conocimiento al respecto y he experimentado en mi propio organismo, las devastadoras consecuencias de la acumulación de mercurio (metilmercurio técnicamente hablando). Muchísimas personas, conocedoras de mi situación, se están poniendo en contacto conmigo porque llevan muchos años con varios síntomas que terminan todos con el mismo diagnóstico: fatiga crónica, depresión, dispepsia funcional, colon irritable, anorexia, vértigos, insomnio, parestesias en miembros inferiores...y un largo etc... (unos cuantos de estos los he sufrido yo durante años)”.

Asegura que el mismo sufrió durante años el mal diagnóstico de lo que era en realidad acumulación de mercurio. Durante todos los años, afirmo que tuvo que chocar con las limitaciones y la frustración que le generaba no tener un diagnostico concreto que le permitiera abordar sus sintomatologías. A pesar de esto y en sus propias palabras: nunca se dio por vencido.

“El problema es que la mayoría de gente se queda “jodida” para siempre con ese mal diagnóstico y con toda su sintomatología. Yo me negué a aceptar esta mierda. Ningún médico os puede mandar a casa diciéndoos que tenéis fatiga crónica. Tenéis que buscar el por qué. ¡¡¡SIEMPRE!!! Porque en medicina siempre hay un por qué... Yo lo encontré porque no me di por vencido, no me rendí.”, escribió.

El presentador contó que además se sometió a un procedimiento en el que, a través de una sonda intravenosa, le proporcionaban el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) que funciona como un agente quelante, uniéndose con gran fuerza a los iones metálicos.

“Me han sacado el mercurio que poco a poco fui acumulando, mediante un quelante intravenoso que se llama EDTA Y un año después he terminado mis quelaciones intravenosas. Esto es, me han sacado el mercurio que poco a poco fui acumulando, mediante un quelante intravenoso que se llama EDTA (etilendiaminotetraacético)”.

Al finalizar el post agrego que los metales pesados se acumulan, en su mayoría, de dos formas: a través del aire y mediante la infesta de alimentos. En relación a este último punto detalló que, si bien la vía aérea presenta todo un desafío, lo que concierne a nuestra alimentación es totalmente tratable

“¡Aquí si podemos hacer mucho, y yo comí mucho atún rojo durante muchos años por ejemplo...CUIDADO! Cuando recapitule toda la información, escribiré un post, porque desafortunadamente, cada vez empezaremos a escuchar más que nuestros males vienen porque estamos contaminados por metales pesados. Y nosotros ni si quiera nos lo imaginamos.”