El futuro remoto :¿ la mágica solución?

Mientras en nuestro país va avanzando la Ley del teletrabajo, ya con media sanción en Cámara de Diputados, hoy, el trabajo a distancia se encuentra en la mesa de debate de cualquier organización.

Entre los aspectos más destacados de este proyecto surgen: la limitación de la jornada laboral, una compensación de gastos derivados de la realización de las tareas, como por ejemplo la conectividad, el derecho a la desconexión digital y la contemplación de tareas de cuidado para menores o personas que necesiten asistencia a cargo de los trabajadores.

Si bien hoy se volvió una realidad obligada, el trabajo remoto no es ninguna novedad. Justamente comenzó en los 70 en Estados Unidos como una mágica solución para la optimización de recursos. Era perfecto para las empresas, quienes ahorrarían más, los trabajadores que tendrían más tiempo para compartir con sus familias y toda la sociedad en su conjunto, menos transporte, menos contaminación y un mundo mas feliz. Pero la historia nos demuestra que el cuento es muy diferente.

Mientras Twitter ofreció a sus trabajadores el trabajo remoto de por vida, otras tantas compañías le siguen los pasos. Richard Laermer, autor de numerosos bestsellers y especialista en Relaciones Publicas aconseja en un artículo en New York Times y sin muchas vueltas: “no sean idiotas”.

Son varias las compañías, que desde mucho antes intentaron tomar esta práctica, y no tuvieron éxito, volviendo a las oficinas. Algunos ejemplos, Best Buy, Bank of America, Yahoo, AT&T y Reddit.

Yahoo llamo a sus colaboradores a regresar a sus oficinas en 2013 explicando desde un comunicado que “Algunas de las mejores decisiones e ideas provienen de las conversaciones en los pasillos, de conocer a nuevas personas y de reuniones improvisadas”.

Mientras los días de home office se ofrecían como uno de los beneficios mas valorados por los trabajadores. Hoy son cada vez más las compañías que analizan la opción de implementar esta política de manera formal.

¿Cuáles son los aspectos que hoy cuestionan la efectividad del trabajo remoto? Por un lado, genera menos cercanía, y eso repercute en un menor relacionamiento. El compromiso influye en el desempeño y este es un factor determinante para el éxito de las organizaciones y la motivación de los que se sienten parte.

A la hora de cambiar de empleo, entre los factores que más ponderan los candidatos, por supuesto más allá del económico, surge el emocional. ¿Sera igual cambiar de trabajo desde una posición física que desde una remota? En este sentido surge el cuestionamiento de si esta modalidad pudiese atentar contra la tan demandada retención de talento.

Por otro lado, la espontaneidad que surge en los espacios de trabajo y que da lugar a nuevas ideas y buenas prácticas, muchas veces, se da desde la interacción del día a día y no en las reuniones programadas o establecidas.

En cuanto a los equipos de trabajo y su efectividad, ¿se pueden obtener los mismos resultados gestionando el trabajo a distancia? La motivación es un factor clave para el éxito, o fracaso, de cualquier organización. Aunque las empresas siguen funcionando, no pueden ignorarse las diferencias que plantean estos escenarios a nivel comunicación y relacionamiento.

Con todos sus matices ¿Es el futuro remoto La mágica solución? La realidad es que las soluciones perfectas no existen. Hoy, el mundo del trabajo demanda soluciones que engloben diferentes escenarios y puedan dar respuesta a las necesidades que van más allá, aunque no sin ella, de una compensación económica.

Ya que trabajo remoto llego para quedarse y hemos aprendido que funciona, hoy las nuevas reglas nos invitan a desarrollar prácticas que no solo nos acompañen en como realizamos nuestras tareas, sino en cómo hacernos sentir que somos parte, sintiéndonos cerca y comprometidos en este, aunque en construcción, nuevo mundo del trabajo.

LinkedIn Ayelen Kalenok