La historia de Alejandro ‘Palmiro’ Lamarque: cómo recuperó la visión

El cambio de vida de Alejandro Lamarque de caminar con bastón a recuperar su indepencia visual

Alejandro Lamarque, recordado por su inolvidable personaje en ¨Jacinta Pichimahuida¨, donde protagonizó al querido ¨Palmiro Caballasca¨, estaba ciego de ambos ojos y ahora volvió a ver.

Hace un año y nueve meses, empezó con cataratas en sus dos ojos. Su evolución resultó muy rápida, lo que le provocó la ceguera en pocos meses. Así fue que ya no podía ver los rostros de las personas, ni sus propios dedos y solo distinguía las luces o si algún bulto pasaba por delante de sus ojos.

Para poder caminar, tenía que hacerlo con un bastón y acompañado de otra persona para no chocar las paredes, porque como fue una ceguera fulminante y se quedó ciego en pocos meses, nunca alcanzo a aprender a desenvolverse solo sin la ayuda de su visión. Todo ello le trajo una serie de inconvenientes personales y económicos.

'Palmiro' había perdido la visión en ambos ojos

Entrevistamos a José Arrieta, Médico Oftalmólogo, quien ayer le realizó una cirugía que le devolvió la visión en apenas unos minutos y cambió la vida de ¨Palmiro¨.

-¿Nos podría contar que tenía ¨Palmiro¨ y en qué consistió la cirugía?

Alejandro tenía catarata de ambos ojos en su estadío más avanzado, eran cataratas totales de muy rápida evolución, que se da frecuentemente en pacientes diabéticos sin un buen control metabólico. Avanzan muy rápido y en pocos meses pueden causar la ceguera del paciente.

Ayer le realizamos una moderna cirugía de cataratas con la colocación de un Lente Intraocular Multifocal plegable de última generación, para corregir además de su catarata, su visión lejana, intermedia y cercana tratando al mismo tiempo su presbicia. La cirugía fue con anestesia local con gotitas y Alejandro recuperó la visión en forma inmediata. Apenas terminó la cirugía ya estaba viendo. Fue un momento muy emotivo para todo el staff del Instituto.

¿Es decir que la recuperación de la visión es instantánea? ¿Ya no hay que esperar más como veíamos en las películas, a que al día siguiente le saquen el parche al paciente para saber si puede ver?

Con la tecnología actual podemos operar las cataratas en sólo unos minutos y el paciente sale del quirófano sin parche y viendo.

Apenas terminó la cirugía, Alejandro se sentó en la camilla y con ojos de felicidad nos dijo ¨ahora veo¨ ¨puedo verme las manos que hace un año y medio que no las podía ver ¨ te puedo ver la cara¨ ¨puedo ver el reloj que está en la pared¨. Nos dijo la hora exacta que marcaba el reloj que estaba en la pared del quirófano e incluso nos decía ¨puedo ver la aguja finita que marca los segundos que está subiendo y llegando al 9¨.

Nos hizo emocionar hasta tener que contener las lágrimas, porque es un personaje muy querido para todos. Nos hizo pasar muchos momentos muy felices de nuestra infancia cuando veíamos capítulos de ¨Jacinta Pichimahuida¨, su carisma y humor hizo que se metiera en el corazón de todos nosotros. Fue algo indescriptible, que creo lo vamos a recordar toda la vida.

En apenas minutos bajo la técnica médica de Arieta pudo recobrar su vista

¿Como ¨Palmiro¨ se acercó al instituto porque él estaba en una situación de indigencia, y sin posibilidad de movilizarse debido a su ceguera?

Hace unos días me llamó Diego Moranzoni, que es paciente y amigo mío. Me llamó en vivo cuando estaba en su programa haciendo un móvil con Alejandro, para ver si lo podía ayudar porque estaba ciego. En ese momento me comprometí a atenderlo y hacerle todos los estudios que fueran necesarios para ver si su problema tenía solución o no, y según eso veríamos que se podía hacer para ayudarlo. Gracias a Dios, los estudios indicaron que con una cirugía de catarata era muy probable que pueda volver a ver.

¿Cómo solventaron los gastos para poder operarlo? porque ¨Palmiro¨ no tuvo que pagar para operarse, debido a su situación económica.

La operación se realizaría sin cobrar mis honorarios pero debíamos conseguir los insumos necesarios para realizar el procedimiento y afrontar los costos de quirófano. Uno de los insumos más costosos en este tipo de cirugías, es el Lente Intraocular.

Tuvimos la colaboración del Laboratorio Rayner del Reino Unido, que nos donó el Lente Intraocular Trifocal para corrección de cataratas y presbicia al mismo tiempo. Este es uno de los mejores laboratorios del mundo, así que yo estaba tranquilo de que Alejandro iba a tener uno de los mejores Lentes Premium de la actualidad, con el cual pudimos obtener resultados asombrosos.

Fue así que, cuando apenas estuvo en condiciones óptimas para la operación, ya que tenía su glucemia elevada y tuvimos que esperar a que se regularizara con los tratamientos y dietas indicadas, programamos su cirugía para el día de ayer y fue todo un éxito. Alejandro está feliz por que volvió a ver.

