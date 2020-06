“Si tenemos en cuenta que muchas de las personas que vivían en 1957, habrían conocido en primera persona los estragos producidos por la epidemia de gripe que entre 1918 y 1919, apenas terminada la Primera Guerra Mundial, se llevó unos 50 millones de vidas. ¿A esa gente no le preocupaba la posibilidad de una pandemia? Lo mínimo que se puede decir es que, sin duda, no tanto como ahora o, al menos, no de la misma manera.”