La verdad, esa, que por momentos la historia exige. Historia y verdad que dicen que no da lo mismo comprar un producto a un valor que a otro. Verdad que dice que no es lo mismo la muerte por suicidio a un homicidio. La que exige que las causas judiciales avancen y no sigan durmiendo. La que exige y grita por trabajar. La realidad que pide igualdad, la que necesita respuestas claras y no regreso de programas circenses donde la moral no existe. Aquella verdad que se inclina y exige por una mejor educación, un mejor sistema de salud, donde los pobres dejen de llamarse por villas y empiecen a sentirse ciudadanos y cuidados. Y sí la verdad de que, por una buena vez, nos permita vivir en un país donde la realidad supere la pandemia.