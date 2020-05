Hace rato empece a trabajar fuerte en redes, porque me ha permitido, viajar y poder seguir trabajando con marcas... y así poder trabajar con marcas de otros países. La tv te ata más a un publico local, tv chilena, publico chileno, tv argentina publico argentino. En cambio las redes y más cuando las hacen viajando te conectan con el mundo. Pero lo más importante me ha dado la libertad de hacer lo que amo, generar el contenido que me gusta, ser mi propia jefa . La clave: trabajar duro.