Sin duda alguna bendita y beto me cambiaron totalmente la vida y la carrera, Beto fue muy muy generoso conmigo, me permitió opinar de todos los temas, me enseñó a reírme de mí misma, a disfrutar del humor, siempre lo miro y no paro de aprender, nunca terminas de aprender de él. Siempre hay algo nuevo con lo que te sorprende y además el equipo de bendita es lo máximo! No solo los que están delante de cámara sino el equipo completo, se trabaja con mucho compañerismo y cariño, cosas que no son muy comunes en la Tv eso lo logra un conductor como Beto.