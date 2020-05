Fue la frase que el Presidente dijo en alusión a los que insisten en abrir la economía en el marco de esta pandemia y aclaró que el objetivo principal es “cuidar la salud de la gente”. Comparó la cifra de Coronavirus que hay en Noruega y Suecia para mostrar que en el segundo, donde no hubo cuarentena estricta y se priorizó la economía, hubo catorce veces más muertos que Noruega. “Son dos países que están pegados, que tomaron distintos caminos frente a la pandemia. Cuando a mí me dicen que siga el ejemplo de Suecia, que con 10 millones de habitantes cuentan más de tres mil muertos, lo que me están proponiendo hacer nos hubiese llevado hoy a tener 13.700 muertos”. También pidió que dejen de mentirle a la población con noticias falsas porque generan ansiedad y preocupación:“Tengo la suerte de gobernar con gobernadores a los que valoro mucho en esos trabajos. Y hay otros que en Twitter provocan descalabros en la gente”, agregó.