No podemos olvidarnos que el mundo del trabajo sigue girando, pero no para todos. Más allá del home office hay muchos rubros y profesiones que se basan en ese contacto con “el otro”. CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) estableció que el potencial de trabajos que se puede realizar desde los hogares es del 27% al 29% de los totales, lo cual se reduce al 18% si tenemos en cuenta el uso efectivo de computadoras y tecnología necesaria, y, así y todo, por lo menos un 40% de trabajos no tienen posibilidades de realizarse desde los hogares.