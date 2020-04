Comparto el día entero con Chloe que quizás cuando vivíamos una vida mas normal me la pasaba trabajando, iba y venia, si bien siempre fuimos muy compañeras ahora todo eso se intensifico y lo disfruto mucho, al igual que disfruto de mis perros, jugar con ellos, darles de comer, bañarlos, intento verle el lado positivo a todo lo que pasa, no soy una persona negativa, tengo mis días obviamente como todos, me pone mal y me angustia lo que esta pasando en el mundo pero trato de ser optimista.