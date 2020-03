Fue entonces cuando la Fundación Salud, Deporte y Educación (FuSaDE) decidió iniciar la campaña “Cuidémonos entre todos”, de la mano de deportistas de alto rendimiento. Nacho Fernández (jugador de River Plate), Willy Caballero (arquero del equipo inglés Chelsea), David Trezeguet (ex futbolista), María Florencia Chiribelo (arquera de River Plate), Juan Manuel Leguizamón (ex jugador de los Pumas y Jaguares), Magui Aicega (ex jugadora de las Leonas) y Vanesa Santana (jugadora de fútbol de la Selección Argentina), entre otros, transmitieron el mensaje que muchos desoían.