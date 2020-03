es la isla más hermosa que conocí. Mucha variedad de lugares por conocer. Aguas claras, cálidas, pero bastante revueltas. No me metí muy profundo porque las corrientes te llevaban para todos lados. Templos, como Tirta Empul de aguas sagradas. Cuenta la leyenda que “este arroyo claro como el agua” fue creado por el rey de los dioses y su ritual consiste en purificarse, ahuyentar los malos pensamientos y yo personalmente, siempre pido mis deseos. Son muy amables al dejarnos a nosotros, los turistas, experimentarlo. Hay que vestirse con ropa apropiada según su cultura. Y sentí tanta paz cuando salí de ahí, que me quede dormida. Si andan por Bali , no pueden dejar de conocerlo.