Ahora estoy en Singapore. En la próxima les cuento mas sobre esta ciudad. Recién hace 8 días que me fui de mi casa y siento qué pasó un mes. Cuando viajo, me levanto tan temprano, tipo 5 o 6 de la mañana que es increíble la cantidad de cosas qué haces y cómo aprovechas el tiempo. En los momentos de ocio es cuando se te ocurren las mejores ideas. Ya llevo anotadas miles. Viajar me inspira. Así que se podría decir que vuelvo a Buenos Aires súper recargada .