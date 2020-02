En ese sentido, la ex diputada Nacional cargó contra la anterior gestión y puso de manifiesto la situación actual: “Esta emergencia alimentaria que tanto quisieron tapar hoy sale a la luz pero para resplandecer a las necesidades de las familias de Ezeiza. Venimos de un proceso de destrucción una realidad que no fue virtual, donde los padres no han podido llevar a sus hijos al colegio, no han podido vacunarlos y no han podido asistirlos como correspondía por no tener dinero”.