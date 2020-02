Es una relación hermosa y muy relajada. La admiro, respeto y quiero mucho. Siempre es muy generosa conmigo y me hace sentir mimada. Trabajamos ya en 9 ciudades del mundo, desfile para muchas de sus colecciones. La semana pasada en su último desfile en Nueva York y también hicimos fotos en su ciudad, Madrid. Le voy a estar eternamente agradecida desde lo laboral pero más aún por cómo es conmigo. Me abrió las puertas y me recibió en su hogar, para mí no hay acto más especial que ese en un vínculo. Porque siento que para todo ser su casa es su templo. Asique para mi ella siempre va a ser un ser especial en mi vida.