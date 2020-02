Uma continua destacándose por su amplia propuesta de accesorios. Las botas son protagonistas; la caña alta es holgada y permite poner dentro todo tipo de pantalones generando más volumen o incorporar faldas midi en looks de alto invierno. Lisas (Bota Aconcagua 2) o con detalles (Bota Cluzas, Bota Diamant) son un musthave este invierno. Las botinetas cortas acompañan una silueta estilizada, las blancas Chatel para el día y las Swiss metalizadas para la noche. La comodidad y el concepto easy-chic continúan vigentes y suman a las ya instaladas zapatillas deportivas (zapatilla tania) una línea de borcegos de montaña (Borcego Alpes) con detalles de ojalillos e interior simil piel para looks street-style. Las carteras no se quedan atrás con esta tendencia que aun pisa fuerte: mochilas, riñoneras y totebags con detalles de tiras marcarias y combinaciones de colores que acentúan la intención de transitar la ciudad de manera relajada. La Cartera Shopping Montblanc es ideal para el trabajo mientras que el Sobre Cenis con correa desmontable rockea los outfits de noche.