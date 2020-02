En un viaje que hice a Colombia, me compré una mochila que me encantó, y me dije: ¡la voy hacer! Un domingo tirado en el piso, con hojas A4 pegadas, empecé a tomar medidas, hacer moldes y en 3 días tenía la primer mochila. Así fui probando, modelos, materiales nuevos, viajaba a Boedo en tren y subte, llenos de gente, y ahí estaba yo, cargadisimo de cosas como una mula, pero mi entusiasmo y ganas de crear, más la motivación de mis amigos y familia, no me dejaron ser nunca negativo.