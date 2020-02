La etapa era propicia a los velocistas. Deceuninck-Quick Step tiene uno: Álvaro Hodeg. Pero el colombiano sale de una lesión y todavía no está a la altura de Gaviria. Además, Richeze ha cambiado de bando y ahora empuja el ‘tren’ del UAE Emirates, luego sabiéndose inferior al rival, ideó una táctica alternativa al sprint: había que sorprender y atacar desde lejos. De esa manera, no solo podía optar al triunfo con un corredor que no es un velocista puro, sino que en cualquier caso con esa acción desestabilizaría el trabajo de sus rivales.