“Estoy muy contento de volver a esta hermosa tierra que siempre nos recibe muy bien y más que motivado en esta cuarta edición de la Vuelta a San Juan, ya tengo tres podios y veremos qué pasa este año. El año pasado conseguimos muchos triunfos a lo largo de la temporada y terminamos el broche final con el Ranking América UCI, que es una clasificación muy importante para nosotros, y más que presión es una motivación, aunque no va a ser fácil superarlo. El Team Medellín siempre ha sido un equipo luchador, muy guerrero y seguramente este año, queremos empezar la temporada igual, arrancando aquí, en San Juan como siempre y seguro que haremos una bonita carrera. La crono de este año me gusta más, si bien no deja de ser una disciplina para un especialista obviamente, pero se adapta un poco más a mis características y creo que me beneficia un poquito esa llegada final al Dique y por lo demás, creo que es más o menos similar, porque es una carrera para correrla inteligentemente, estar siempre pendiente del viento y las etapas claves, como la de El Colorado. Creo que en San Juan no te podés dormir. Vamos a disfrutar mucho, y queremos lo mismo para el pueblo sanjuanino, ya que estamos para brindar el espectáculo y para seguir conociendo personas, amigos y darlo todo”.