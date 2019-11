Un ejemplo de esto es la forma en que nos disponemos frente a un viaje. Imaginemos que estamos subiendo al avión, buscamos nuestro asiento, nos acomodamos, sacamos nuestro celular, nos ponemos los auriculares y buscamos nuestra música favorita. Y como si esto fuera poco, sacamos de la mochila el libro que compramos con apuro antes de subir. Tal vez no seamos del todo conscientes pero todo aquello que hemos hecho, todas nuestras conductas, aunque no hemos dicho una sola palabra, están expresando claramente que no estamos disponibles para iniciar una conversación.