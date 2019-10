“Tendemos a pensar que las marcas son mucho más exclusivas que nosotros, por querer pertenecer a un grupo, cuando tenemos un ADN que es único. Seguimos comprando por estatus. Por querer pertenecer a un grupo. Por inseguridad. Porque te crees que una marca te va a dar un aval que tú no tienes. Porque va a contar mejor tus virtudes a la gente. Es algo triste. Valoremos nuestra personalidad. No hay nada más exclusivo que eso” explicó Chávez.