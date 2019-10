Dichas dolencias no encuentran explicación médica que las justifique o la dimensión que toman las mismas supera la respuesta habitual para estos diagnósticos. Fundamentalmente estas personas presentan pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de sus síntomas,”Siento una fuerte presión en el pecho, estaré teniendo un infarto”… ”Se me parte la cabeza y no puedo dejar de pensar en tener un tumor cerebral”, “Tengo constipación crónica, hinchazón abdominal y dolor en el intestino, esto puede ser indicador de cáncer de colon”, “me siento mareado…me podría estar ocurriendo un ACV”. Estos son algunos ejemplos de que la tendencia a interpretar determinadas sensaciones o señales corporales como la confirmación de que se padece o se padecerá una enfermedad orgánica grave, es el eje de este trastorno.