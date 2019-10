A mí la moda me tocó de rebote, me absorbió, me abrió las puertas de una manera increíblemente amorosa y yo acepté ese romance. Desde el primer día, me manejé con los códigos de mi ecosistema: puse mujeres de todo tipo, nunca tuve un estereotipo de mujer ni alta ni flaca, al contrario, he puesto chicas que miden 1.55, he puesto chicas trans, mujeres de 100 años. Lo que a mí me caracteriza a la hora de vincularme con otro ser humano y en eso soy bastante estricto, es en la manera que tiene de mirar el mundo. Pienso que el mundo se divide entre sensibles y no sensibles y yo elijo estar del lado de los sensibles y no del lado del menos peso o más cintura. Siempre desde la diversidad y la igualdad, a mí lo que me importa mostrar en una presentación es el todo.