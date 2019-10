Cabe recordar que Euge ha cubierto los diversos shows de moda junto a Mac Cosmetics, Tres Emme y E-Entertainment. Si bien esta no es su primera vez en un Fashion Week, la influencers no para de sorprenderse. “Lo que más me llamó la atención fue el desfile de Dior, sobre todo por la puesta en escena de esta especie de bosque, donde cada árbol tenía un cartelito que decía ‘plantando para el futuro’, entonces me pareció muy bueno llamar a la conciencia a través de este desfile. En cuanto a diseño, me ha llamado la atención diseños japoneses, alternativos, si bien no es ropa tan usable, el concepto del show es fascinante. También me encantó el traje de Bella Hadid en el desfile de Vivienne Westwood”.