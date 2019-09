Estoy en uno de mis cafés favoritos en Milano pero primero me gustaría contarles un poco el camino hasta llegar a este lugar. Como en estos 14 años de trabajo hubieron muchos acontecimientos significativos para mí y para mi trabajo, quisiera nombrar algunos a modo de agradecimiento. A los 15 años hice mi primer book de fotos y lo mandé a agencias, así llega el que fue mi primer casting que era para el desfile de un estilista francés y en simultáneo para el desfile de un estilista italiano. Quedé en los dos y así fue que comenzó todo: recibí muchos sí y unos tantos no, pero siempre la perseverancia estuvo a mi favor. A los 16 años me mandaron el primer contrato internacional: una agencia francesa con base en la India me proponía viajar a Nueva Delhi por cuatro meses. Hice un pacto con mis papás. Terminar el colegio y luego viajar a la India, donde terminé viviendo casi un año. Hice editoriales para Cosmopolitan, Marie Claire, entre otras revistas, pero la India es un capítulo aparte que seguramente ya les contaré.