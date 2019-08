– En solo unos minutos, con anestesia local podemos operar la presbicia, sin dolor, sin parches y en forma ambulatoria. El paciente sale del quirófano viendo y al día siguiente se puede incorporar a casi todas sus tareas habituales o a veces incluso en el mismo día. Cuando lo operé al actor Diego Perez, esa misma tarde fue al ensayo de su obra de teatro con Luis Brandoni y me mando una foto leyendo el libreto sin anteojos (apenas unas horas después de la cirugía). Sin ir mas lejos hace unos días operé el empresario de la moda Guillermo Azar (organizador de la semana de desfiles Designers BA), y a poco tiempo de su cirugía, me contó que estaba feliz de poder volver a leer las letras mas chicas de su celular sin anteojos y de estar trabajando en su agenda diaria sin la dependencia de usar anteojos. Ver la felicidad de los pacientes luego de la cirugía, es lo mas gratificante que tiene esta hermosa profesión y me llena de orgullo poder ayudarlos a mejorar su calidad de vida.