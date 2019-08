El empresario fichó recientemente al premiado creativo publicitario Esteban Martucci (desarrollador, entre otras, de la marca Telefé) y tiene en marcha proyectos integrales de marketing y publicidad de empresas, ciudades y provincias. "Hemos desarrollado proyectos que se están concretando en todo el país. En ciudad de Buenos Aires, Salta, Tigre. En Mar del Plata, que es la ciudad que elegí para vivir, donde tengo el corazón, la que me interesa, la mejor ciudad para hacerlo, no he logrado que me escuchen", apuntó. El creativo explicó: "Nuestro objetivo no es hacernos cargo del Emtur, sino trabajar asociadamente con ellos, para gestionar la marca Mar del Plata que creo que está desaprovechada".