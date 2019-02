– Desde chico siempre me gustó el arte, empecé pintando con mi abuelo Claudio Lazazzera, "El Nonno", oriundo de Taranto (Italia). A partir de los seis años hasta los trece tuve clases de piano, recuerdo que a los seis años todavía usaba chupete -un hábito común de narcisista- entonces mi padre me prometió un teclado chiquito si lo tiraba por el balcón. Años más tarde volví al teclado para tocar canciones de Coldplay y The Beatles, algo de Drum & Bass y de Beethoven. Igualmente, el arte que más me interesa es el audiovisual, comencé con videos caseros y luego fotografía, pero la música siempre me acompañó. En el 2002 realicé un video de skate llamado "Carpe Diem" que ganó un premio internacional y "Ristretto" fue el segundo film exitoso. A la fotografía me dediqué mucho tiempo después retratando fotos familiares, paisajes del mar y de la nieve y de los lugares que conocí y también a mis musas, además de skaters y snowboarders.