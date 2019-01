Si ya corres, y no hay lesiones ni sobrepeso, alguna vez podrías darte el gusto y meter un trote sin zapatillas. Hay que reconocer además que no todo son pálidas: descalzos activamos y reforzamos músculos que casi ni se dan por enterados que existen cuando vamos calzados. Sólo asegúrate de hacerlo por superficies parejas y limpias, sin pendientes ni pozos. Y prestá atención a los caracoles, piedras, aguas vivas, y basura: si no miras bien por donde vas, podrías resultar lastimado.