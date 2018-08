Lali Espósito inició la gira de presentación de su reciente disco "Brava" en un estadio colmado de fans. En uno de los temas lentos, la actriz y cantante vistió un fascinante vestido de la diseñadora argentina Verónica de la Canal. La modista contó cómo fue crear esta pieza: "La idea era crear un vestido romántico para la parte de los temas lentos, pero que a su vez mantenga el espíritu sexy y romántico, con ese toque de rock que identifica a Lali y que tanto tiene que ver con la forma en que me gusta diseñar a mí y que me identifica. Es un honor que Lali me elija porque amo diseñar y vestirla".