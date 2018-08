El método todavía no se ha investigado a fondo, pero Mitch estaba decidido. El deseo de volver a una vida normal lo llevó a tomar tal decisión. Lo más importante era, para él, es que no quería asustar a sus hijos. Afortunadamente, el trasplante salió impecable. Quedaba por ver, si su cuerpo haría rechazo o no a la cara del donante. Es difícil decir si se trata de la buena suerte, pero la nueva cara se le acopló muy bien. Después de algún tiempo, detrás de la exuberante barba, quedó oculta la cicatriz en su cuello, y la otra, en la cabeza, se esconde debajo del cabello grueso.