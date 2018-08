A pesar de sus inseguridades, Meagan ha decidido hacer pública su afección con la esperanza de que otras chicas jóvenes no sufran en silencio como ella lo hizo. "Realmente no sé cómo me he ocultado esto durante tanto tiempo. Creo que no quiero que otras jóvenes tengan que pasar por lo mismo que yo. Después de decirlo, me he quitado un gran peso de encima y me siento mucho más feliz", contó.