Jan también describe la langosta como: "de un azul más brillante que la hortensia más azul que he visto nunca. Casi fluorescente. Era casi brillante."

El color azul se debe a una enorme cantidad de una proteína particular que produce la langosta. Es técnicamente un defecto genético, ¡pero se ve como un avance genético!

La langosta actualmente se mantiene en un tanque de retención. Los Nickerson planean donarla al Acuario de New England en Boston.