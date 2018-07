Muskos, de 42 años, presentó recientemente una moción para dar a todos los suecos una hora descanso remunerado del trabajo para ir a casa y tener relaciones sexuales con sus parejas, y no ve ninguna razón por la que no se apruebe la idea. De acuerdo con Muskos, los ciudadanos suecos no están invirtiendo el tiempo suficiente entre sí, y darles tiempo libre durante el día podría ayudar a fortalecer las relaciones y la salud general de los ciudadanos.