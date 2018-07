La mujer, del noroeste de Inglaterra, asegura que muchas veces la confunden con la novia o hermana de su hijo, puesto que tiene una apariencia muy joven. Ella asegura que dejó de envejecer desde que tenía 20 años. "Como adulta, siempre me he visto joven. Cuando mis amigos comenzaron a envejecer, parecía ir en la dirección opuesta, pero no tengo idea el por qué", afirmó.