Ganarse la lotería es un sueño para todos los que saben en qué gastarán el dinero, pero para quienes no tienen idea qué hacer podría ser una verdadera pesadilla. Jane Parks se ganó una millonaria lotería y asegura que tanto dinero le arruinó la vida: ya no sabe qué hacer para ser feliz. La chica tiene ahora 21 años. Admitió que no puede cargar más con el estrés de "ser millonaria".