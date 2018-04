Pocas notas me generan tanta satisfacción como ésta. Llegué a mi hermosa ciudad de Paraná, esa que disfruté de cada rincón, me tiré por sus barrancas con un pedazo de cartón, corrí por esos enormes parques verdes jugando a las escondidas y recolectando flores, me aventuré al río Paraná para refrescarme en verano o realizar un paseo en lancha para cruzar a la isla, paseé por la peatonal y jugué en el monumento al General San Martín de la Plaza de Mayo donde me deslizaba por sus paredes como si fuera un tobogán, subía y bajaba por las escalinatas de la catedral y me encantaba espiar por algunas de las salidas de esos encantadores túneles subterráneos que atraviesan la ciudad y tienen un misterio que lo hace atractivo para residentes y visitantes. Es una ciudad encantadora por su paisaje, sus edificios históricos, pero sobre todo por la amabilidad de la gente que la habita.